Sin duda, Halloween es una de las festividades más esperadas en todo el año, pues es el momento perfecto para lucir los mejores disfraces, sin embargo, parece que hay personas a las que un día no les es suficiente, y pasan sus días artísticos como si a diario celebran Halloween.

1.- Kiss

Era mas que obvio que ellos encabezaran la lista!! Si hay algo realmente característico de la banda de rock estadounidense, son sus extravagantes vestuarios y la peculiar forma de pintar sus rostros; seguramente más de uno se ha disfrazado de algún miembro de ésta icónica banda para celebrar Halloween.

2.- The Village People

Ésta agrupación de música disco es reconocida a nivel internacional no sólo por sus pegadizas canciones, sino, también por su vestuario. Viéndolo ahora, es el outfit perfecto para una salida grupal de Halloween

3.- Ghost

Tal parece que la banda de heavy metal de origen sueco, disfruta en demasía las caracterizaciones y el maquillaje, pues no hay concierto en el que no salgan caracterizados, la banda está tan comprometida con ello que, inclusive, el frontman pide ser llamado como “Papa Emeritus”; sin mencionar sus vídeos musicales, los cuales, son un completo thrill.

4.- Slipknot

No cabe duda que la banda de metal alternativo es de las que mejor representan esta lista, pues sus llamativos vestuarios y máscaras hacen que cualquiera se sienta como en Halloween. Cabe destacar que la selección de este video no es la más representativa, no queremos adelantarnos tanto para Halloween, si no conocen a la banda y les gusta lo rudo!! esto es para ustedes!!

5.- AFI

Si bien no son taan aterradores, igual merecen un puesto en nuestra lista. ellos son la banda de rock alternativo estadounidense AFI, estan influenciados por bandas como The Misfits o Dead Kennedys asi que se podrán imaginar por donde va la cosa!!