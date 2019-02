ESPECIAL: 50 Éxitos de la Música Disco

Desde hoy pudiste disfrutar de la espectacular selección de Alonso Villarreal para celebrar lo mejor de la música disco.

Serán 3 viernes de febrero (8, 15, 22) dedicados a los éxitos emblemáticos del género disco. Puedes escucharlos en Los 80s a las 7.

Esta fue la primera parte:

34.- San Francisco- Village People

35 .- Makin´it- David Naughton

36.- Do you think I´m sexy- Rod Stewart

37.-Boogie oogie oogie- A taste of honey

38.- I love the night life- Alicia Bridges

39.- Can´t get enough of your love, babe- Barry White

40.- Shake your body (down to the ground)- The Jacksons

41.- Instant replay- Dan Hartman

42.- Good times- Chic

43.- Shame- Evelyn “Champagne” King

44.- Let´s all chant- Michael Zager Band

45.- The Hustle- Van Mc Coy

46.- Stomp- Brothers Johnson

47.- Dancer- Gino Soccio

48.- Shake your groove thing- Peaches and Herb

49.- Daddy Cool- Boney M.

50.- Funkytown- Lipps Inc

Escúchalos Aqui: