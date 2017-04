Entrevista con Fernando Grespán – Habemus Rock

¡Conoce un poco más del artista Fernando Grespán!

¿Si tuvieses una banda, como la llamarías?

Me gusta el nombre Dona Quela (nombre de mi antigua banda) o Cab Code tambien, pero me agrada la idea de tener una banda con mi nombre Fernando Grespan por tener composiciones muy acústicas tambien.

El primer tema, ¿Cómo surgió, cuál fue la inspiración?

Mi canciones hablan acerca de hechos cotidianos de la vida, sea mía o de otras personas. Entonces, normalmente mi proceso de producir una canción es la combinación de la melodía con el tema que tengo en mi mente.

Mi inspiraciones son personas, momentos, sentimientos, fotos, historias, etc, o sea, “life itself”, pero el primer tema (melodia + letra) de mí “Solo career” fue hecho porque un amigo me retó para hacer un “break up song”, y como resultado fue la canción “to whom it may concern”. Sin embargo, “folk’n love” ya la tenia en melodia mucho antes de pensar en el proyecto.

¿Qué elementos modificas en vivo?

Depende. Si es acustico, algo mas groove, smooth and soft. Pero si es en vivo con banda, algo mas rockn roll. Lo que es importante es que ambos el “jam” es inevitable y vital para traer el “unique feeling”.

Tres artistas que sean tu inspiración?

Dave Grohl, Brandon Boyd y Eddie Vedder

Si tuvieras la oportunidad de tocar en cualquier parte del mundo, ¿dónde sería y por qué?

California, por la sensación de libertad.

Si puedieses agregar efectos especiales de Hollywood a un concierto, ¿cómo lo imaginas?

Me gustaría tocar con una orquestra, pero lo que me realmente me gusta es el estilo “petit”, algo que se sienta intimo con la audiencia.

¿Y que talentos escondidos tienes?

Talentos no se, pero ademas de músico soy ingeniero mecánico, trabajo con business intelligence. Y soy un full time esposo. Todo eso junto creo que puede ser considerado un talento, lol.

Si pudieses cantar una canción en cada idioma que conoces, ¿cuáles serían?

Portugues: Djavan – seduzir

Espanol: Rick Martin – the best thing about me is you (Spanish version)

Aleman: Xavas – schau mal nicht mehr zurück

Ingles: Foo Fighters – best of you

¿Con qué artista o grupo te gustaría escribir una canción?

Me gustaría escribir algo con Paul McCartney, otra gran inspiración.



¿Alguna anécdota graciosa en vivo?

Uff…hay varias anécdotas, pero me acuerdo, que con mi primera banda, fuimos tocar en una casa que no había espacio para nosotros, entonces nos colocaron en un jardín donde estaban los perros y sus necesitadas LOL. No fue tan gracioso la ubicación, pero el toque fue bien chévere y nombramos el concierto como “Show no Chiqueirinho” (show en la pocilga).

¿Cuál es tu canción favorita? (propia)

Yo no tengo canciones favoritas, pero tengo algunas que me traen una emoción muy grande de tocar y sentir que el publico comparte con el sentimiento, como el caso de Let us so soon.

Proyectos, presentaciones… ¿Qué es lo que viene?

Estoy con un proyecto de un nuevo Album, y por eso busco una banda que este dispuesta participar juntos.

¿Dónde podemos encontrar Fernando Grespán? Redes, etc.

Facebook Page: https://www.facebook.com/GrespanF

Instragram: https://www.instagram.com/grespanf

YouTube: https://www.youtube.com/user/Grespanf

Spotify:https://open.spotify.com/artist/1UmyZXoFfWddiI22LE7PB3

SoundCloud: https://soundcloud.com/fernando-grespan-de-freitas

Escucha la entrevista completa aquí:

MIRA LA ENTREVISTA AQUÍ: