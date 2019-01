50 años de la última aparición de The Beatles

El 30 de enero de 1969 fue la última vez que el grupo británico The Beatles daba un concierto con todos los integrantes. Fue la última aparición pública antes de que se separaran.

El día que la policía cortó el último concierto de los cuatro de Liverpool

Cuando el agente con número de placa 503 de la comisaría de West End Central subió a la azotea del número 3 de Savile Road, y ordenó a los Beatles que pararan de tocar por las quejas de los vecinos, no tenía ni idea de que estaba poniendo punto final al último concierto de los cuatro de Liverpool. Si lo hubiera sabido seguramente le hubieran temblado las piernas subiendo hasta allí, o quizá incluso se hubiese plantado frente a sus superiores. Lo que es seguro es que al menos les hubiera dejado tocar un ratito más. El 26 de enero de 1969, John, Paul, George y Ringo estaban grabando el álbum «Let it Be» en el sótano del edificio (sede de su empresa Apple Corps), cuando tuvieron la idea de dar un concierto promocional en algún lugar insólito.

El productor de la banda George Martin confesó que durante los meses de enero y febrero de 1969 estuvieron grabando el último álbum Let it Be y que fue una época en la que las relaciones entre los miembros de la banda estaban en su peor momento. También tuvieron problemas a la hora de elegir localización para realizar el concierto. En un principio pensaron en hacerlo sobre un barco en el río Támesis, en el desierto de Túnez o incluso en el Coliseo de Roma. Finalmente se subieron a la azotea del edificio Apple Corps en la calle Savile Row en Londres. Pocas semanas después de esta aparición la banda se separó para seguir sus carreras en solitario.

