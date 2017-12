¡30 años de clásicos inolvidables! TOP 20 de Los 80s a las 7

Se cumplen 30 años de los inolvidables clásicos de The Bangles, Heart, Whitney Houston, Whitesnake, Los Lobos, Bon Jovi, Starship y más. Te dejamos un top de 20 canciones, las favoritas de 1987 por @alonso_villarrealc //

#20 The Lady in Red – Chris de Burgh

La canción fue escrita en referencia a (aunque no específicamente sobre) su esposa Diane y fue incluida en el álbum «Into the Light». En la serie de televisión británica This Is Your Life, Burgh dijo que la canción fue inspirada por el recuerdo de la primera vez que vio a su esposa Diane y cómo los hombres tan a menudo ni siquiera puede recordar lo que sus mujeres estaban usando cuando se conocieron.

#19 Mony Mony – Billy Idol

El álbum ‘ Vital Idol’, con una foto en la portada proveniente del vídeo de “Dancing with Myself” se lanzó en Europa en 1985. Después se expandió para incluir una versión de “To Be a Lover” y se reeditó en todo el mundo en 1987. En esta edición, la portada lleva una foto de una actuación en directo de “Mony Mony”, usada para promocionar el álbum.

#18 I Think We’re Alone Now – Tiffany

En 1987 fue editado el álbum Tiffany, y se embarcó en una gira por los malls para promoverlo. Su cover de los Tommy James & the Shondells, su hit “I Think We’re Alone Now”, se convierte en número uno de la lista en Billboard, impulsando a Tiffany al estrellato internacional.

#17 Head To Toe – Lisa Lisa & Cult Jam

“Head to Toe” es una canción grabada por Lisa Lisa and Cult Jam, presente en el album de 1987 ‘Spanish Fly’. La canción fue #1 en 3 charts: Billboard HOT 100, en junio de 1987, Hot Black Singles Chart en mayo de ese año y en los charts de música dance.

#16 Looking for a New Love – Jody Watley

“Looking for a New Love” fue lanzada en enero de 1987, y es el primer single de su album homónimo.

#15 Shakedown – Bob Seger

La música fue escrita por Harold Faltermeyr, la canción fue #1 en el TOP 100 de Billboard. //

#14 Always – Atlantic Starr

#13 Don’t Dream is Over – Crowded House

Es una canción escrita por Neil Finn e interpretada por la banda de rock Crowded House en su álbum debut homónimo publicado en 1986. Se convirtió en el tema más exitoso de la banda a nivel internacional y alcanzó la segunda posición de la lista Billboard Hot 100, solamente por debajo de «I Knew You Were Waiting (For Me)» de Aretha Franklin y George Michael.

#12 Everybody Have Fun Tonight – Wang Chung

Es cantada por el grupo Wang Chung, lanzada como single del album ‘Mosaic’ en 1986.

#11 La Bamba – Los Lobos

«La bamba» es una canción tradicional mexicana de autor anónimo. Pertenece al género musical denominado son jarocho y es reconocida como un himno popular de la ciudad de Veracruz.

#10 C’est La Vie – Robbie Nevil

Este single se mantuvo dos semanas de #2 en la lista billboard de 1987.

#9 Livin’ On a Prayer – Bon Jovi

La canción llegó a la cima de las listas mundiales, incluyendo el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda canción del álbum (después de «You Give Love a Bad Name») en encabezar la lista estadounidense.1​ De acuerdo con Nielsen SoundScan, «Livin’ on a Prayer» es una de las 200 canciones con mayores descargas digitales en los Estados Unidos, con 3.4 millones de copias vendidas hasta noviembre de 2013.

#8 The Way It is – Bruce Hornsby

# 7 Here I Go Again – Whitesnake

Here I Go Again” es una canción y sencillo grabado por Whitesnake. Originalmente fue publicada en su álbum de 1982, Saints & Sinners, siendo posteriormente regrabada para su álbum homónimo de 1987, Whitesnake.

El sencillo fue re-grabado por tercera y última vez en 1988 en una nueva “versión para radio”, significativamente más corto. La edición de 1987 alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 el 10 de octubre de 1987, y el número nueve en el UK Singles Chart el 28 de noviembre de 1987. También alcanzó el número uno en la lista de sencillos de Canadá, el 24 de octubre de 1987.

#6 With or Without You – U2

Es la tercera canción de su álbum de 1987 The Joshua Tree, fue lanzada como el primer sencillo del álbum el 21 de marzo de 1987, convirtiéndose de esta manera en el primer sencillo de U2 en alcanzar el n.º 1 en Estados Unidos, donde permaneció durante un plazo de tres semanas.

#5 Nothing’s Gonna Stop us Now – Starship

El tema fue lanzado como parte del álbum No Protection (1987).

Al mismo tiempo, la canción convirtió a Grace Slick en la cantante de mayor edad en obtener un primer puesto en el ránking estadounidense hasta que ese récord fue batido por la cantante Cher con su tema Believe.

#4 I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston

Fue publicado en mayo de 1987 y es el primer sencillo del álbum Whitney de la cantante estadounidense Whitney Houston. Fue compuesto por George Merrill y Shannon Rubicamde la banda Boy Meets Girl, quien había compuesto previamente el éxito Nº 1 “How Will I Know”

# 3 Shake You Down – Gregory Abbott

#2 Heart – Alone

«Alone» es una canción escrita por Billy Steinberg y Tom Kelly. Fue interpretada por la banda estadounidense Heart en mayo de 1987 y lanzada como el primer sencillo de su noveno álbum de estudio, Bad Animals (1987).1​ Se trata de una balada rock que comienza con una línea de piano y una voz tenue de Ann Wilson, que va ganando intensidad acorde al avance de la canción. Es una de las canciones más populares de Heart, en la cual queda de manifiesto la impresionante capacidad vocal e interpretativa de Ann Wilson, y pasó tres semanas en el número 1 en las listas Billboard Hot 100 estadounidenses en julio de 1987.

# 1 Walk Like An Egyptian – The Bangles

Es una canción de The Bangles, lanzada en 1986 como tercer single del álbum ‘Different Light’ , fue #1 de Billboard en 1987.