1.- THE CALLING

The Calling es una banda estadounidense de rock alternativo formada en 1996 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La banda se separó en 2005.

En 2013, The Calling se reformó con una nueva formación y realizó algunos conciertos antes de separarse nuevamente. Como último intento, The Calling se reformó una vez más en 2016 y en 2018 prometieron nuevo material ,pero esto quedó por determinar, una lástima porque estamos seguros que formó parte de tu playlist. Pronto podrás votar por ellos en los #LikeWars de Antena8.

A continuación te dejamos con el video de Wherever you will go!

2.- THE HOOBASTANK

Hoobastank es una banda estadounidense de rock alternativo, formada en 1994, en Agoura Hills, California, con el vocalista Doug Robb, el guitarrista Dan Estrin, el baterista Chris Hesse y el bajista original Markku Lappalainen. Doug Robb y Dan Estrin se conocieron en un concurso de grupos de música, en ese concurso ambos representaban a su propio instituto y compitieron entre sí, pero finalmente se unieron para formar Hoobastank; poco después se les unirían Lappalainen y Hesse.

Hoobastank comenzó a tocar sus canciones en su natal California, la banda comenzó en el Cobalt Café con Linkin Park, Incubus. Los escuchabas? la canción THE REASON es una infaltable de nuestra programación . Te gustaría escuchar mas de esta banda?

3.- YELLOWCARD

Yellowcard fue una banda de pop punk y rock alternativo de Jacksonville, Florida. Ya hemos visto a varias bandas salir de esta ciudad, es como un centro creativo de la música norteamericana, no les parece?

La banda estaba formada en ese entonces por 6 miembros: Ben Dobson (voz), Todd Clarry (voz y guitarra), Ben Harper (guitarra), Sean Mackin (violín), Warren Cooke (bajo), Longineu W. Parsons III (batería). La banda publicó su primer álbum, Midget Tossing, en 1997 y se encontraron con algunos éxitos, antes de algunos cambios. Ben Dobson y Todd Clarry fueron reemplazados por Ryan Key (voz, guitarra) quien convenció a la banda que no alcanzarían mayores éxitos en Florida, así que decidieron trasladarse a California del Sur. El nuevo grupo lanzó el Still Standing EP en el año 2000; un año más tarde, lanzarían su nuevo primer álbum, One for the Kids , seguido por The Underdog EP en el 2002 los cuales fueron bien recibidos por sus fanes. Sin embargo, Yellowcard tuvo una verdadera recepción luego de firmar con Capitol Records en el 2003 y lanzando Ocean Avenue.

Hoy en día la banda sigue contando con gran popularidad, han hecho tours con grupos como Something Corporate, Less Than Jake, Matchbook Romance y Mae, así como apareció la banda sonora del éxito Spider-Man 2 (con la canción Gifts And Curses)

4.-THE ALL AMERICAN REJECTS

The All American Rejects es una banda de rock alternativo estadounidense formada en Stillwater, Oklahoma en 1999. La banda está formada por el vocalista líder y bajista Tyson Ritter, los guitarristas Nick Wheeler y Mike Kennerty, y el baterista Chris Gaylor. La banda a contado con cambios en sus integrantes iniciales por causas varias incluyendo el suicidio del teclista Tim Jordan.

El primer éxito del grupo vino con la canción Swing, Swing del album que lleva su mismo nombre y que vio la luz a mediados del 2001, Swing Swing también aparece como canción para interpretar en el videojuego ROCKBAND. ( dato curioso en caso que tengas este juego)

Desde el 2005 hasta el 2009 la banda comenzo a crecer en popularidad invitándolos aformar parte de soundtracks de series, cameos y más. Algunas de las series que contaron con su música fueron smallville y glee, sin mencionar su participación en campañas publicitarias para T-Mobile y iTunes.

Tristemente desde el año 2012 no hemos sabido nada más de la banda pues su última producción data de este año llamada Kids In The Street. a continuación les dejamos el video Gives you Hell perteneciente al album When The World Comes Down del año 2009.

5.-THE SMASHING PUMPKINS

Formada en 1988 por el líder y guitarrista Billy Corgan y el guitarrista James Iha, The Smashing Pumpkins fue una de las bandas de rock alternativo más influyentes de los años 90. La banda creó un sonido único impulsado por la guitarra con influencias del rock progresivo, el heavy metal, el rock gótico, el dream pop y la psicodelia.

Smashing Pumpkins irrumpió en el mainstream musical con su segundo álbum, Siamese Dream de 1993. El grupo construyó su audiencia con extensas giras y su seguimiento de 1995, el doble álbum Mellon Collie and the Infinite Sadness, que debutó en el número uno en la lista Billboard 200. Con 20 millones de álbumes vendidos en los Estados Unidos,los Smashing Pumpkins eran una de las bandas más comercialmente exitosas y aclamadas por la crítica de la década de 1990. Sin embargo, las luchas internas, el uso de drogas y la disminución de las ventas de discos condujeron a su ruptura en 2000.