El Emo Rock es un estilo de música rock caracterizado por un énfasis en la expresión emocional, a veces a través de letras confesionales. A principios de la década de 1990, el emo fue adoptado y reinventado por bandas de rock alternativo, indie rock y pop punk como Sunny Day Real Estate, Jawbreaker, Weezer y Jimmy Eat World y otros. Hoy hacemos un breve recuento de algunas bandas que nos acompañaron en el especial EMO BANDAS de Generación Antena.

Aunque a muchas de estas bandas no les gusta ser encasilladas en el temido estilo EMO PUNK nuestros oyentes las tienen en mente y corazón como la voz de sus delirios emocionales; así que les dejamos el TOP5 de las bandas que más les gustan!

My Chemical Romance – Si los emos tuvieran rey sería Gerard Way.

Si tuvieramos que dar una corona a la banda más Emo de todas sin duda nuestros oyentes se la darían a My Chemical Romance

My Chemical Romance es una banda estadounidense de rock, formada en el año 2001 en el estado de Nueva Jersey, e integrada en la mayor parte de su historia por el vocalista Gerard Way, el bajista Mikey Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero; también Matt Pelissier y Bob Bryar fueron alguna vez los bateristas. En marzo de 2013, la banda anunció su separación;aunque tras casi siete años de inactividad, el 31 de octubre de 2019 anunciaron su reunión, con una gira mundial que comenzaron el 20 de diciembre siguiente en Los Ángeles (California).

Su estilo musical ha sido asociado a los géneros rock, punk, pop punk, post-hardcore. Entre las influencias que han citado están diversos artistas como MC5, Misfits, Black Flag, Queen, Morrissey o Teenage Fanclub. La crítica, asimismo, ha dicho que la esencia de la banda recae en el drama,​ y que durante su carrera produjeron «un rock and roll de los más viscerales y dramáticos en la historia reciente».

Panic! At The Disco

Panic! at the disco es un grupo estadounidense de rock formado en Las Vegas en 2004 por Ryan Ross y Spencer Smith. Tras varios cambios en su formación, desde 2015 está integrado únicamente por el cantante Brendon Urie, a quien en las giras acompañan Nicole Row en bajo, Mike Naran en guitarra y Dan Pawlovich en batería. Después de grabar sus primeras maquetas mientras se encontraban todavía en la secundaria, en 2005 publicaron su primer álbum de estudio, A Fever You Can’t Sweat Out. Alentado por el sencillo «I Write Sins, Not Tragedies», el disco fue certificado doble platino en Estados Unidos. En 2006 Brent Wilson fue despedido y Jon Walker lo sustituyó como bajista.

Después de un descanso de los escenarios Panic! At the Disco regresó a los escenarios desde el 2016. Aunque muchos esperaban una presentación con nuevos temas, la sorpresa la dieron con el ingreso de una nueva integrante durante un concierto secreto en Ohio, Estados Unidos. Su nombre es Nicole Row e ingresa como bajista tras la salida de Dallon Weekes, quien renunció amicalmente en diciembre del año pasado. La artista tiene una extensa trayectoria pues ha colaborado con artistas como Miley Cyrus, Daya, Fat Joe o Ty Dollar Sign.

Fall Out Boy

Fall Out Boy es una banda de pop rock de Chicago, Illinois (EE. UU.), formada en 2001.​ La banda consta de cuatro miembros: Patrick Stump (vocalista principal, guitarra rítmica), Pete Wentz (bajista y cantante secundario), Joe Trohman (guitarrista principal) y Andrew Hurley (batería) y el grupo técnico, conformado por Johnny Thorpe y Paul Connor. En 2009 decidieron tomarse un descanso indefinido; sin embargo, el 4 de febrero de 2013 anunciaron su regreso.

Simple Plan

Simple Plan es una banda de rock, canadiense de Montréal, Quebec. La banda está formada por Pierre Bouvier (voz principal), Jeff Stinco (guitarra líder), Sébastien Lefebvre (guitarra rítmica, corista) y Chuck Comeau (batería y percusión). El bajista David Desrosiers abandonó la banda en julio de 2020. Han lanzado cinco álbumes de estudio: No Pads, No Helmets… Just Balls (2002), Still Not Getting Any… (2004), Simple Plan (2008) Get Your Heart On! (2011) y Taking One For The Team (2016). Así como dos álbumes en vivo ampliamente comercializados: Live in Japan 2002 (2003), MTV Hard Rock Live (2005) y un EP titulado Get Your Heart On – The Second Coming! (2013).

Paramore

Paramore es una banda estadounidense de pop punk y rock alternativo integrada por Hayley Williams (voz), Taylor York (guitarra) y Zac Farro (batería). Fue formada en Franklin, Tennessee, en 2004, por Williams y Jeremy Davis (bajo) junto con Josh Farro (guitarra líder y coros), Zac Farro (batería) y Jason Bynum (guitarra rítmica). En 2008, recibió su primera nominación a los premios Grammy en la categoría de mejor artista nuevo.​ Ese mismo año, obtuvo los galardones de mejor banda rock y mejor canción rock (por «Decode») en los Teen Choice Awards.

EMO PUNK, POP PUNK, ROCK ALTERNATIVO como quiera que se hagan llamar es larga lista de bandas que emergieron para expresar los desafiantes sentimientos que inundaban los corazones de todos. Colocarlos a todos en un especial o en este recuento sería imposible así que te preguntamos: ¿Te gustaría una segunda parte del Especial de Emo Bandas que disfrutaste este Domingo en Generación Antena? Coméntanos en nuestras redes sociales y prepararemos otro con esas bandas que se nos quedan por fuera y definieron a una generación!