¿Estás listo para conocer al nuevo miembro de tu familia?

PURINA te invita a ser parte del ADOPTAFEST VIRTUAL de Grada Radio, este domingo 26 de julio de 10 de la mañana a 1 de la tarde en www.gradaradio.com

Tendremos muchos perritos y gatitos listos para encontrar un nuevo hogar! Y podrán conocerlos desde sus casas y consultarnos todo sobre nuestras mascotas por ZOOM.

En nuestro live también tendremos charlas sobre cómo mantener a tu mascota saludable gracias a la Dra. Ariadna, cómo alimentar a tu mascota gracias a Purina y la participación musical de Juan Carlos Bordanea y Yael Danon!

Únete a la primera jornada de adopción virtual en la historia de Panamá y conoce al nuevo miembro de tu familia! Este domingo 26 de Julio en www.gradaradio.com y participa en nuestros concursos para ganar premios!

Los verdaderos amigos se adoptan!!

AdoptaFest de Grada Radio – a beneficio del Grupo de Rescate Zeus y Saving Tails Panama, gracias a Purina, Your per, our passion