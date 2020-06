Hace un par de meses, Global Citizen junto a Lady Gaga ofrecieron el mayor festival online solidario para luchar contra la pandemia mundial. Pero sus efectos siguen siendo devastadores en Europa, Asia y América por lo que un nuevo festival ha cobrado vida. Global Goal: Unite for our future se celebrará el próximo 27 de junio con las actuaciones de Miley Cyrus, J Balvin, Justin Bieber, entre muchos otros.

El objetivo no es solo recaudar fondos para ayudar a los más afectados por el coronavirus Covid-19 sino conseguir el compromiso de todos los gobiernos del planeta de garantizar los tests, las medidas de protección y las futuras vacunas a toda la población mundial.

«Queridos líderes del mundo: El coronavirus nos afecta a todos. Sin respetar las fronteras, la pandemia ha demostrado cuán interconectado está nuestro mundo y la necesidad de que estemos unidos en nuestra respuesta. Estamos juntos en esto, pero el COVID-19 ha afectado especialmente a los más pobres y vulnerables del mundo. Nuestra reacción no debe reflejar esa misma desigualdad. Por favor, trabajen juntos para desarrollar con urgencia pruebas, tratamientos y vacunas contra el COVID-19, y asegurense de que estén disponibles para todos, en todas partes, no solo para unos pocos privilegiados. A medida que el virus está bajo control, les pido que también aborden su grave impacto en aquellos que son más vulnerables: asegúrense de que no se pierdan en manos de esta pandemia los avances que hemos visto en la lucha contra el hambre, la desigualdad de género, la educación y la crisis climática. Para esto, las organizaciones internacionales que lideran la respuesta a esta pandemia, desde la OMS y Gavi, la Alianza de Vacunas, hasta aquellas que trabajan para aliviar el hambre, apoyar el agua y el saneamiento, y garantizar una educación de calidad, deben contar con el pleno apoyo de los gobiernos de todas partes. Trabajemos para reconstruir juntos un futuro mejor y más igualitario. Si trabajamos juntos, podemos salir de esta crisis más fuertes, más unidos y más seguros. Unidos por nuestro futuro» explica el comunicado hecho público por Global Citizen para presentar esta iniciativa.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson, ‘La Roca’, será el presentador del concierto a nivel mundial en el que artistas de todo tipo y condición se darán la mano con figuras culturales, cómicos, líderes mundiales y reputadas figuras científicas.

En el plano musical, Global Goal: Unite for our future contará con las actuaciones de Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Justin Bieber y Quavo, Miley Cyrus, Chloe x Halle, J Balvin, Yemi Alade y Christine and the Queens. A ellos hay que sumar las apariciones de Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau y Olivia Colman.

El concierto irá acompañado de una cumbre que ya ha confirmado la presencia de los presidentes Macron, von der Leyen, Ramaphosa y de otras figuras como Bill y Melinda Gates, el doctor Jeremy Farrar y Nikolaj Coster-Waldau.

Global Citizen invita también a los ciudadanos no sólo a participar como espectadores de este concierto online sino a ser parte activa del futuro de la humanidad. Entre las personas que se registren y realicen acciones o donaciones se sortearán diferentes premios como encuentros virtuales con Adam Lambert, Chloe X Halle o Pedro Capó, entre otros.

El concierto Global Goal: Unite for our future podrá seguirse en directo a través de los diferentes canales de esta organización (Apple, Roku, Tidal, Twitter, Twitch, Youtube…) además de en diferentes medios en cada país.