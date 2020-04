Lady Gaga encabeza concierto y ayuda a recaudar $35 millones para combatir el Coronavirus

Lady Gaga ayuda a recaudar $35 millones y encabeza el gran concierto One World: Together At Home [Un Mundo: Juntos en Casa] para unir al mundo en la lucha contra el coronavirus.

Lady Gaga encabezará un gran concierto virtual para unir al mundo en la lucha contra el Coronavirus. La estrella estadounidense se alió a Global Citizen y World Health Organization (WHO) para llevar a cabo este mega show para ayudar a los profesionales de la salud a combatir esta pandemia global.

El recital One World: Together At Home [Un Mundo: Juntos en Casa] recaudará dinero a través del Fondo de Respuesta Solidaria al Covid-19 para apoyar a entidades sin fines de lucro que proveen comida, albergue y cuidados medicos a personas afectadas por esta crisis de salud, reporta PEOPLE. Lady Gaga —quien reveló que ella y Global Citizen ya han recaudado $35 millones para WHO— encabeza la lista de artistas que se presentarán en este recital virtual.

J Balvin, el cantante de Green Day Billie Joe Armstrong, Andrea Bocelli, Burna Boy, Billie Eilish, FINNEAS, Elton John, John Legend, Chris Martin y Alanis Morissette conquistarán el escenario.

También habrán presentaciones del pianista Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Kacey Musgraves, Keith Urban, Eddie Vedder y Stevie Wonder. El espectáculo será presentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, y Stephen Colbert. Además tendrán apariciones especiales de celebridades como David Beckham, Idris y Sabrina Elba, Kerry Washington y Priyanka Chopra Jonas y de doctores, enfermeras y familias afectadas por el virus.

El especial One World: Together at Home será trasmitido el sábado 18 de abril a las 5 p.m. PT/8 p.m. ET/12 a.m. GMT por CBS, ABC y NBC. BBC One trasmitirá el concierto a nivel internacional el 19 de abril y estará disponible por Internet en plataformas como Amazon Prime Video, Facebook, Twitter, Tidal y YouTube.