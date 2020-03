La esposa del ídolo de los Lakers, Vanessa Bryant envió un mensaje a su esposo fallecido Kobe: “Cariño, cuida a nuestra Gigi”.

Uno de los momento más emotivos fue el discurso de la leyenda del baloncesto Michael Jordan. “Cuando Kobe murió, una parte de mí murió”, dijo Jordan.

Michael Jordan, quien lloró al rendir homenaje a Kobe Bryant, bromeó diciendo que pronto habrá otro meme de Jordan llorando . En internet se ha usado una imagen de Jordan llorando para ridiculizar a los equipos perdedores y a sus fanáticos.

“Hablamos de negocios. Hablamos de familia. Hablamos de todo. Y él solo estaba tratando de ser una mejor persona”, dijo Jordan sobre Bryant entre lágrimas.

“Ahora me tiene así, y tendré que mirar a otro meme llorando por el próximo…”, dijo, pero fue interrumpido por los aplausos de la audiencia.

“Le dije a mi esposa que no iba a hacer esto porque no quería ver eso durante los próximos tres o cuatro años. Pero eso es lo que Kobe Bryant me hace”.

Shaquille O’Neal, compañero de equipo de Kobe Bryant, habló sobre sus años jugando con Bryant en los Lakers, donde ganaron varios campeonatos juntos. “El día en que Kobe se ganó mi respeto fue cuando los muchachos se quejaron y dijeron: Kobe no está pasando el balón. Dije que hablaría con él. Le dije, Kobe, no hay un “yo” en el equipo, y él dijo: “Lo sé, pero hay un” yo “en ese *********”.

El evento contó con la presentación de importantes artistas.

Beyoncé abrió el servicio conmemorativo para Kobe y su hija Gianna Bryant cantando “XO”, una de las canciones favoritas de padre e hija.

Christina Aguilera interpretó “Ave María” y Alicia Keys tocó “Moonlight Sonata” de Beethoven. Era una de las piezas favoritas de Kobe y Vanessa Bryant.

La multitud en el Staples Center estalló con cánticos de “Kobe” cuando el funeral del jugador de baloncesto y su hija llegó a su fin.

“Unforgettable” de Nat King Cole se escuchó mientras varias personas esperaban en sus asientos.