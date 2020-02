La cantante panameña Yael Danon de 14 años de edad, nos visita en cabina para presentarnos hoy en el día de San Valentín su primer sencillo en español.

Escrita y compuesta por Danon, ‘Abre tus Alas’ es el título de su nueva canción bajo el género pop que incluye matices urbanos como diferenciador de sus trabajos anteriores. Es una producción musical de Trilogy Studio bajo la dirección del productor Daniel Márquez.

Yael luego de su triunfo en Israel Got Talent 2019 decidió aprender a tocar el piano y desde ese momento comenzó a componer y colaborar en cada uno de sus sencillos musicales lanzados en el año 2019 tal es el caso de To Change y Dreaming On.

Yael expresó su necesidad de ofrecerle a su público canciones en español ya que sus temas anteriores eran ingles esto debido a su afición por el género y por los artistas que influyeron sus inicios en el mundo de la música.

Si deseas disfrutar en vivo de esta talentosa panameña, podrás verla en Musicalion este 15 de febrero ; Festival cultural gratuito organizado que se realiza en el Parque Omar.

Abre tus Alas se encuentra disponible en todas las plataformas y en nuestra emisora.