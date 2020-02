Los Oscar 2020 pasarán a la historia por reconocer como mejor película a una película extranjera, la surcoreana ‘Parásitos’. Su director, Bong Joon Ho, también se ha llevado el Oscar en su categoría. Joaquin Phoenix y Reneé Zellweger se han llevado las estatuillas de mejor actor y actriz por sus papeles en The Joker’ y ‘Judy.’

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor película

‘Parásitos’, de Bong Joon Ho

Mejor actor

Joaquin Phoenix, por ‘The Joker’

Mejor actriz

Renee Zellweger, por ‘Judy’

Mejor dirección

Bong Joon Ho, por ‘Parásitos’

Bong Joon Ho, por ‘Parásitos’

Mejor actor secundario

Brad Pitt, por su papel en ‘Érase una vez en… Hollywood’

Mejor actriz secundaria

Laura Dern, por ‘Historia de un Matrimonio’

Mejor película animada

‘Toy Story 4’

Mejor cortometraje animado

‘Hair Love’, de Matthew A. Cherry y Karen Rupert Toliver

Mejor guión original

‘Parásitos’, de Bong Joon Ho y Han Jin Won

Mejor adaptación cinematográfica

‘Jojo Rabbit’, de Taika Waititi

Mejor cortometraje

‘The Neighbors’ Window’

Mejor diseño de arte

Barbara Ling y Nancy Haigh por ‘Érase un vez…en Hollywood’

Mejor diseño de vestuario

Jacqueline Durran por ‘Mujercitas’

Mejor película documental

‘American Factory’, de Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert

Mejor corto documental

‘Learning to skateboard in warzone (if you’re a gril)’, de Carol Dysenger y Elena Andreicheva

Mejor edición de sonido

Donald Sylvestre por ‘Ford vs Ferrari’

Mejor mezcla de sonido

Mark Taylor y Stuart Wilson por ‘1917’

Mejor fotografía

Roger Deakins por ‘1917’

Mejor edición fílmica

Michael McCusker y Andrew Buckland por ‘Ford vs Ferrari’

Mejores efectos visuales

‘1917’

Mejor maquillaje y peinado

Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker por ‘Bomshell’

Mejor película internacional

‘Parásitos’, de Bong Joon Ho

Mejor música original

Hildur Gudnadottir, por ‘The Joker’

Mejor canción original

Elton John y Bernie Taupin por ‘(I’m) Gonna Love Me Again’, de ‘The Rocketman’