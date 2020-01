La vocalista del grupo Paramore, Hayley Williams, ha dado a conocer los avances de su nueva música como solista y sus fans están más que emocionados.

Hayley Williams de Paramore hace unos días anunció un proyecto en solitario para este 2020, del cual ya ha dado otra sorpresa, pues ha dado a conocer algunos avances de lo que será su nueva música como solista. Resulta que la famosa cantante Hayley Williams ha anunciado la fecha de lanzamiento y el título de su nueva música en solitario, que presentará este 2020 y con la que pretende sorprender a sus fans en una nueva etapa de su carrera como cantante. Fue el pasado 28 de diciembre, que Hayley Williams sorprendió a los fanáticos de Paramore al anunciar que lanzaría música en solitario a principios de 2020, esto mediante sus páginas de redes sociales, en donde explicó: «30 fue un año muy importante. 31 será también. Voy a sacar música el año que viene. Con la ayuda de algunos de mis amigos más cercanos, hice algo que voy a llamar mío”. Pero eso no fue todo pues Hayley también agregó: : «Es un proyecto realmente especial y lo probarán en enero», por lo que ahora ha revelado que la primera probadita de su música será el 22 de enero. Por otro lado la anticipación de la nueva música de Hayley se disparó el pasado lunes 6 de enero, cuando Hayley publicó tres imágenes en negro en Instagram, luego se sumó compartiendo un enlace a un sitio web llamado petalsforarmor.com. Si hace clic en el enlace, aparece un breve video en el que puede ver un bosque por la noche y escuchar una respiración agitada y luego muestra la fecha: «1.22.2020».

Por último y por si no fuera suficiente, los fanáticos también han visto carteles en la ciudad de Hayley de Nueva York con Petals for Armor y el sitio escrito en ellos, en otras palabras, parece que Hayley tiene un álbum llamado Petals for Armor y que revelará su primera canción este mes.