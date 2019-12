En el año 1942 nacía el legendario guitarrista, cantante y compositor Jimi Hendrix, en Seattle, Estados Unidos. Es considerado por músicos y críticos el mejor guitarrista de la historia del rock, y uno de los músicos más importantes e influyentes de su tiempo. Su carrera musical despegó en el año 1966, cuando fue descubierto por Chas Chandler, el bajista del grupo británico The Animals. En ese entonces, Jimi lideraba la banda Jimmy James and the Blue Flames, pero Chandler se lo llevó a Inglaterra, donde firmaron un contrato de producción.

Allí, Hendrix formó la banda The Jimi Hendrix Experience, con Noel Redding en el bajo y Mitch Mitchell en batería, la cual gozó de un éxito casi inmediato. Su primer álbum, “Are You Experienced?” fue lanzado en 1967, a este le siguieron “Axis: bold as love” (1967) y “Electric Ladyland” (1968). Sus conciertos y actuaciones en festivales hicieron que Jimi Hendrix se convirtiera rápidamente en una estrella de rock. The Jimi Hendrix Experience se disolvió en 1969, y ese mismo año Hendrix formó una nueva banda, “Band of Gypsys”. En Estados Unidos, Jimi creó un estudio de grabación llamado “Electric Lady”, el cual abrió sus puertas en agosto de 1970. Un mes después, falleció a causa de una sobredosis, a los 27 años de edad.