La estrella del rock británico Freddie Mercury, de 45 años, líder del grupo británico Queen, falleció a últimas horas de ayer en su casa de Kensington, Londres (Reino Unido). Nacido como Farrokh Bulsara,​ en guyaratí, Stone Town, Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946 y encontró la muerte el 24 de noviembre de 1991. Fue un cantante, compositor, pianista, y músico británico de origen parsi e indio. Un día después de anunciar que estaba infectado por el virus del sida. Roxy Meade, portavoz del músico, informó a primeras horas de la madrugada de hoy de que Mercury había muerto «como consecuencia de una bronconeumonía provocada por el sida».

El último LP de Queen, Innuendo, contiene la canción The Show Must go on (El espectáculo debe continuar) que, en opinión de sus amigos, reflejaba el estado de ánimo de Mercury. El cantante conocía ya su enfermedad cuando decidió grabar esta canción, que se ha colocado como número uno en las listas británicas.

En 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, ​mientras que Classic Rock, al año siguiente, lo consideró el mejor cantante de rock de la historia. Por su parte, Allmusic definió a Mercury como «uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock». Una encuesta hecha por The Sun, que pretendía encontrar al «máximo dios del rock», situó a Mercury en el puesto número uno.

A continuación, nuestros amigos de History nos comparten un listado de las mejores canciones de Queen para recordar a este gran artista.