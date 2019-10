Hace ya más de un mes que Apple presentó su nueva generación de smartphones, en la que se incluyen los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, dos terminales que destacan por la calidad de sus pantallas y la triple cámara trasera. Si bien esto último es algo que llevamos viendo un tiempo en los smartphones con Android, los de Cupertino han sabido hacer que la espera valiese la pena.

Desde su presentación a principios de septiembre hemos podido ver varias muestras de lo que la triple cámara trasera (tres sensores de 12 MP con angular, ultra gran angular y teleobjetivo) es capaz de hacer en manos de profesionales. Primero en un tour 4K por las calles de Tokio y luego por parajes sorprendentes de China, ahora le toca el turno al mundo de la música con un videoclip de Selena Gomez.

Un íntimo vídeo musical a escala de grises

Selena Gomez ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa. Más allá de ser cantante también es compositora, actriz, productora de televisión y diseñadora de moda. La intérprete de ‘Hands to myself’ y ‘Wolfs’ ha lanzado un nuevo trabajo musical, ‘Lose you to love me’, cuyo vídeo musical ha sido grabado enteramente con un iPhone 11 Pro.

Bajo el título ‘Shot on iPhone 11 Pro – Selena Gomez’, los de Cupertino han publicado en su canal de YouTube un fragmento del videoclip de la cantante tejana. En él destacan los tonos grises y los primeros planos mezclados con otras imágenes a mayor distancia para aprovechar las distintas cámaras del terminal. El vídeo musical completo lo puedes ver en el canal de la artista, y la canción ya está disponible en Apple Music y Spotify.