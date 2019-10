Las últimas parejas en caminar por el pasillo son Justin Bieber y Hailey Baldwin, o más bien Hailey Bieber, ya que los dos jóvenes amantes se casaron en una ceremonia civil privada en Nueva York en el otoño de 2018.

La pareja fue fotografiada entrando a un tribunal de licencias de matrimonio en Nueva York el 13 de septiembre de 2018, pero no fue hasta el 15 de noviembre que Bieber confirmó su estado civil en las redes sociales.

Bieber le propuso matrimonio a su novia durante un viaje a las Bahamas en el verano de 2018. Confirmó la noticia con una larga publicación en Instagram, cuyo núcleo decía: «Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin y no quisiera gastarlo con alguien más».

Hailey caminó por el pasillo con un traje de ceremonia de matrimonio blanco de manga larga y encaje con hombros descubiertos, con una falda tipo sirena y un velo largo y transparente que presentaba las letras en bloque de la firma del diseñador Virgil Abhol.

Celebridades como Kendall Jenner y Jaden Smith se encontraban entre los asistentes a la fiesta representados en las bodas, con Ed Sheeran, Kylie Jenner, Katy Perry y Usher también en la lista de invitados. Justin es uno de los artistas masculinos solistas jóvenes más grandes del mundo, mejor conocido por éxitos que incluyen What Do You Mean, Sorry and Love Yourself, mientras que Hailey es modelo. Recientemente rindió homenaje a la princesa Diana en una sesión de fotos para Vogue, recreando algunos de sus looks más icónicos.