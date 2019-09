Esta semana nos afectó la noticia de las partidas de Eddie Money (1949-2019) y de Ric Ocasek (1949-2019). Tenemos tantas buenas memorias de las obras que estos dos artistas se dedicaron a nosotros el público durante varios años. Por eso hemos decidido dedicarles una compilación de sus mejores canciones y algunos datos que tal vez no conocías de tus artistas favoritos.

Eddie Money

Fue miembro de la policía de Nueva York durante 2 años. Money era hijo de un oficial de policía de la ciudad de Nueva York e inicialmente planeó seguir los pasos de su padre. Sirvió en la fuerza durante dos años hasta 1968 cuando dejó a un lado su carrera policial para dedicarse a la música.

Apareció en exitosos programas de televisión. Además de hacer giras y hacer música, Money también apareció en un episodio del programa de televisión «The King of Queens», donde actuó para su amigo y la estrella del programa, Kevin James.

Ric Ocasek

Ric Ocasek fue el compositor principal de The Cars. Ocasek dividió las tareas de composición con el bajista Benjamin Orr, a quien a veces se podía escuchar cantando voces principales, aunque Ocasek era el vocalista principal del grupo. Ocasek escribió la mayoría de las canciones para la banda, y Rolling Stone dice que a Ocasek le encantaba el rock and roll de los años 50 que salía en sus letras.

Consiguió su primera guitarra cuando tenía 10 años. Ocasek, quien nació Richard Otcasek, recibió una guitarra de su abuela cuando tenía 10 años. En ese momento, le encantaba la canción «That’ll Be The Day» de The Crickets, así que tomó lecciones de guitarra y aprendió a tocarla.