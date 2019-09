Con un elenco conjunto protagonizado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, el espectáculo gira en torno a seis amigos de entre 20 y 30 años que viven en Manhattan, Nueva York. Hoy para celebrar sus 25 años desde que se estrenó el primer episodio recopilamos una lista de 5 curiosidades de la serie.

Friends originalmente se titulaba Insomnia Café

El nombre del programa no siempre fue Friends. La serie pasó por varios cambios de título antes de que se eligiera el título actual. Si ninguno de esos cambios tuviera lugar, los jefes de televisión se habrían asentado en Insomnia Café. Otros títulos posibles incluyen «Friends Like Us» y «Six of One».

La fuente que se muestra en los créditos iniciales no está en la ciudad de Nueva York

Si crees que la fuente en los créditos iniciales está en el Central Park de la ciudad de Nueva York, te equivocas. La fuente está ubicada en el rancho Warner Brothers en Burbank, California. La fuente de Friends a menudo se confunde con la fuente Cherry Hill en Central Park.

Se suponía que Joey y Mónica tenían una Relación

La trama de la historia iba a ser diferente de lo que decidieron los escritores. Si el equipo se saliera con la suya, Ross y Rachel no habrían sido la relación central. Originalmente, se suponía que Joey y Mónica eran la relación principal en el programa.

El «cast» de Friends siempre se sentaba en el mismo lugar en Central Perk porque el sofá estaba reservado solo para ellos.

¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre parecen sentarse en el sofá naranja? Si vives en la ciudad de Nueva York, como lo hicieron estos personajes, es raro obtener el mismo asiento cada vez en la cafetería local. Tendrías suerte si tuviera un asiento en absoluto. Entonces, ¿cómo Ross, Rachel, Joey, Mónica, Phoebe y Chandler tienen la suerte de asegurar el mismo sofá cada vez? Bueno, los televidentes con ojos de águila han revelado que tenían el sofá reservado para ellos. Si observa de cerca, en algunas escenas verá un pequeño cartel «reservado» en la mesa de café frente al sofá.

El número de apartamento de Mónica cambió

A menos que prestes mucha atención, es poco probable que lo hayas notado. Cuando la serie se emitió por primera vez, Mónica vivía en el apartamento cinco. Sin embargo, el equipo del programa se dio cuenta de que el número de apartamento de Mónica no era consistente con lo alto que vivía. Finalmente, cambiaron el número del departamento a 20 para reflejar que ella vivía en un piso más alto. El número de apartamento de Chandler cambió de 4 a 19.