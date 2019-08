La industria discográfica ya se encontraba preocupada por la imagen para 1981. Además de las películas lanzadas por las principales estrellas de la música popular o el Rock (“Help!” de los Beatles data de 1964, “Fiebre de Sábado por la noche” del ´78 con John Travolta y música de los Bee Gees había conquistado el mundo), ya existía también la costumbre de producir videos que acompañaran los singles (o simples) que las compañías lanzaban para promover los discos de sus figuras. Pero la cadena televisiva Warner dio un paso más y lanzó su canal de cable dedicado exclusivamente a los videos musicales, Music Television, más conocido como MTV.

El 1° de Agosto de hace 35 años comenzó a emitir inaugurando una era, la del videoclip, que no sólo transformó a la música sino que tuvo también una gran influencia en todas las producciones audiovisuales (al punto que tuvo sus exagerados apologistas como el politólogo argentino Oscar Landi con su libro “Devórame otra vez” de 1992).

A modo de declaración de guerra y arenga, el primer video emitido por MTV –según el testimonio de diferentes fuentes- fue “Video Killed The Radio Star” (“El video mató a las estrellas de la radio”) de la banda The Buggles (que no tuvo más éxitos que este), tema en el que –con un toque de melancolía- el cantante declara: “La imagen llegó y destruyó tu corazón” (“Pictures came and broke your heart”).

Esa emisión a principios de la década de los ´80 marcó a la música para todas las décadas siguientes y el videoclip se hizo fundamental para la promoción de temas que las bandas o artistas, productores y discográficas se propusieran instalar como “hits”.

La banda que primero tomó nota de este cambio y creó un video especialmente pensando en su rotación en MTV fueron los DEVO con su tema “Whip it” (algo así como “Latigueá esto”). No se equivocaron porque obtuvieron un éxito en parte gracias al videoclip y su estilo gracioso.

Claro que no todos los artistas recibieron con entusiasmo la llegada de la cadena norteamericana. Los británicos Dire Straits comienzan su recordadísimo “Money for Nothing” (“Dinero por nada”) con estos versos: “Mirá esos tontos, así es como lo hacen, tocan la guitarra en la MTV… ¡Eso no es trabajar! Y así es como lo hacen, dinero por nada y chicas gratis”. En el tema de 1985, la banda de Mark Knopfler pone en boca de dos trabajadores (la otra voz es Sting como invitado) que cargan electrodomésticos, su visión de las estrellas de Rock a partir de la llegada de MTV; una relación de deseo-rechazo, como seguramente tuvieron todos los artistas de la época: algo de bronca por tener que adaptarse a las pantallas de MTV pero a la vez deseos de lograr masividad a través del video.

En el video de Dire Straits aparece por primera vez MTV como objeto, en la pantalla de una TV que abre el particular videoclip protagonizado por personajes digitales.

Pero la crítica más implacable vino desde el Punk, como no podía ser de otra manera, de la mano de los Dead Kennedys que en su tema “MTV get off the air” (“MTV, fuera del aire”) cantaban burlándose de los VJ´s (video-jockeys): “Hola, soy tu video Dj, siempre hablo como si estuviera drogado (…) Mi trabajo es ayudar a destruir lo que te queda de imaginación dándote dosis sin fin de basura sin sentido edulcorada”.

Más adelante la cadena MTV se expandió por todo el planeta con versiones como MTV Europa o MTV Latino que llegó en 1993 con Vj´s muy recordados como la colorida Ruth Infarinato o la cubana (residente en Miami) Daisy Fuentes.

Uno de los hitos de MTV fue su serie de recitales “MTV Unplugged” en la primera mitad de los años ´90, que dejaron registros únicos e inolvidables, como los de Nirvana o Soda Stereo.

Durante los ´90 la cadena también incorporó producciones propias como los dibujos “Beavis and Butthead”, dos adolescentes freaks y rockeros que se burlaban de los videoclips que emitía la cadena.

Pero si los punk Dead Kennedys le exigían salir del aire a MTV cuando todavía era un canal musical, ahora posiblemente los echarían a patadas, cuando el canal se transformó en un desfile de shows tipo Realitys yanquis de todo tipo, uno tras otro, a cual más aburrido. MTV tuvo su punto alto en esta etapa con programas como Jackass, una oda a la idiotez y la violencia física sin sentido que aporta un motivo fuerte para odiar aspectos de la cultura yanqui que propaga la industria cultural. Basura total.

A 35 años, de la MTV original quedaron otros canales como VH1 Soul y VH1 Classics. Pero si algo se puede festejar, son algunos videos que sí se puede considerar que le aportaron un plus artístico a la música.

Peter Gabriel – “Sledgehammer”

Pearl Jam – “Do the evolution”

Gorillaz – “Feel Good Inc.”