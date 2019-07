Así queda la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Estas son las series y películas que darán forma al siguiente episodio de los héroe de Marvel Comics en el cine, a través de una estrategia transmedia con la plataforma Disney+.

El panel de Marvel Studios en la San Diego Comic Con ha dado mucho más de sí de lo que, en un principio, pudiéramos haber esperado. Y es que, la esperada Fase 4, que comenzará con la película de la Viuda Negra, va a dar para mucho. A pesar de que se pensaba que iba a durar unos cinco años, finalmente parece que la Fase 4 será más breve en el tiempo, pero no en contenido.

De hecho, durante el panel de Marvel Studios dedicado a la Fase 4 se han presentado más de una decena de títulos, entre ellos algunos ciertamente sorprendentes. Un detalle que, especialmente, nos ha llamado la atención ha sido el hecho de que las series de Marvel de Disney+, tal y como predijimos tras el estreno de Vengadores Endgame.

De hecho, podéis ver cómo ha quedado en la siguiente foto de este tweet.

Ahora bien, para ponerlo todo en orden, os hemos preparado una galería a continuación, en la que os mostramos el orden de visionado y estreno de las series y películas de la Fase 4. Además, también hemos preparado un breve extracto sobre lo más importante de estas películas y series, según se ha ido mostrando en la SDCC.

Viuda Negra – 1 de mayo de 2020

Viuda Negra es la primera película de la Fase 4 del UCM y, tal y como supimos, se trata de una retrospectiva en plan película de orígenes. ¿O no? Se confirma que se desarrollará tras Capitán América: Civil War y que revelará, entre otras cosas, lo que sucedió en Budapest. La cinta se centrará en el personaje de Scarlett Johansson y se sabe que, por tanto, veremos a Jeremy Renner como Ojo de Halcón.

Otros nombres confirmados son los de Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, O-T Fagbenle y Ray Winstone. Además, también se ha confirmado la presencia del supervillano conocido como el Supervisor (The Taskmaster). Harbour, por cierto, encarnará a Alexei Shostakov, el Guardián Rojo, y primer marido de la Viuda Negra.

Como puntilla final, hemos añadir que esta cinta de la directora Cate Shortland podría ser una heredera espiritual a nivel visual y de tono de Soldado de Invierno, nada menos.

Falcon y el Soldado de Invierno – Otoño de 2020

La siguiente serie será protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie como Bucky Barnes y Sam Wilson. Es decir, como el Soldado de Invierno y el Halcón. Se ha filtrado que, seguramente, el segundo vista los colores del Capitán América Negro de los cómics. Esta será la primera serie de la Fase 4, que posiblemente enlace con los eventos de la película de Viuda Negra, debido a la temática similar de ambos títulos.

Además, se ha sabido que Daniel Bhrül volverá como Helmut Zemo. Y esta vez, por cierto y a diferencia de Civil War, vendrá con uniforme de combate, inspirado en el cómic.

Los Eternos – 6 de noviembre de 2020

La primera película en ser anunciada en el panel fue la de Los Eternos. Y de esta se han dado bastantes detalles. Para empezar, sobre su reparto y papeles: Angelina Jolie será Thena; Richard Madden es Ikaris; Kumail Nanjiani, Kingo; Salma Hayeka Ajax Brian Tyree Henry, Phastos; Lauren Ridloff, Macary; Lia McHugh, Sprite; y Don Lee a Gilgamesh.

Esta película será, en retrospectiva, la primera del Universo Cinematográfico en orden cronológico, ya que sucederá millones de años antes y se basará en los cómics de Jack Kirby. Quizá, incluso, entendemos que pueda explicar el origen del Thanos del UCM y su fascinación con la muerte. Su directora será Chloé Zhao (The Ridery Songs My Brothers Taught Me).

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos – 12 de febrero de 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings es la otra película que más nos ha sorprendido. Se trata de un filme de artes marciales, que recupera al personaje clásico de Shang-Chi, nacido durante la efervescencia del género de las artes marciales en los años 70, junto a héroes como Tigre Blanco o Iron Fist.

Enlazará con Iron Man 3, ya que presentará, finalmente al VERDADERO Mandarín, que en esta versión podría ser el padre del héroe. El villano estará encarnado por Tony Leung, mientras Shang-Chi lo intepretará Simu Liu (Kim’s Convenience, Venganza: Orígenes, Blood and Water). El director de la cinta será Destin Daniel Cretton (Tokio Vice) y el guiónista, David Callaham, responsable de la historia detrás de Wonder Woman 1984.

Wandavision – Primavera de 2021

La serie de la Bruja Escarlata, Wandavision. En ella, Wanda se ganará el mote de Bruja Escarlata en el UCM. Sabemos que estará relacionada con la segunda película del Doctor Extraño, de la que hablaremos ahora después. Esta segunda serie de Disney + y Marvel contará, además, con Paul Bettany. Aunque no se sabe si será como la Visión del UCM o una versión de una realidad paralela.

Como curiosidad, la serie contará con la presencia también de Monica Rambeau, la hija de María Rambeau de Capitana Marvel. La versión adulta de la, por entonces, niña será interpretado para esta serie por Teyonah Parris. Como curiosidad, Mónica fue la II Capitán Marvel de los cómics y ahora es la heroína conocida como Fotón.

Doctor Strange y El Multiverso de la Locura – 7 de mayo de 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la película que todos esperábamos como Doctor Strange 2. Como os hemos dicho, ya la cinta de Scott Derrickson se enlazará, a su vez, con Wandavisión. La presencia del Vigilante, al que dará voz Jeffrey Wright (Westworld) nos hace pensar que esta película puede tener como marco la línea cósmica de Marvel. De hecho, no sería peregrino pensar en la presencia de Eternidad, personaje aparecido en las páginas del mago de Marvel.

No obstante, ya se ha aclarado que la línea argumental de Mordo, que se mostró en la escena postcréditos de la primera película de Doctor Strange se desarrollará en esta película. Por lo que es posible que nos llevemos algunas sorpresas. Sobre todo si, tal y como pensamos, con ella haremos un viaje al Multiverso. Esta vez de verdad.

Loki – Primavera de 2021

La serie de Loki nos llevará de nuevo de la mano de nuestro dios de las mentiras, el engaño y el caos favorito, una vez más. Tom Hiddleston regresa una vez más, esta vez para protagonizar un viaje por el tiempo, gracias a la gema del espacio, que robó durante la línea temporada alterna de Vengadores Endgame.

Y es que, debido a los viajes en el tiempo, esta versión de Loki pertenecerá a otro universo y diferirá de la que murió a manos de Thanos en Infinity War. De hecho, su periplo por el tiempo y sus tejemanejes de la línea temporal será el eje de esta historia, que hablará de las consecuencias de un poder mal utilizado y en malas manos.

What if…? – Verano de 2021

La serie de What if..? es la rara avis del conjunto de series y películas de la Fase 4. Se tratará de una producción animada, que contará qué hubiera pasado en el UCM de haber ocurrido los eventos de otra manera. Al calor del espíritu de los cómics originales de Marvel que planteaban esto mismo, Jeffrey Wright dará voz al narrador, El Vigilante.

Pero, ojo al dato, los actores de las películas de Marvel Studios regresarán para prestar su voz a sus versiones animadas, en los relatos de estas versiones alternativas. Así que, quizá volvamos a ver y a oír al Tony Stark de Robert Downey Jr. en pantalla… aunque sea en una realidad paralela.

Ojo de Halcón – Otoño 2021

La serie de Ojo de Halcón confirmó ya en su momento al Clint Barton de Jeremy Renner. Pero, ojo (de Halcón) al dato, la serie también contará con la presencia de Kate Bishop, la otra Hawkeye de los cómics. Esto nos hace sospechar que la serie podría inspirarse en el cómic de Ojo de Halcón de Fraction y Aja, desarrollando el entrenamiento de Bishop, como una heroína sin poderes.

Thor: Amor y Trueno – 5 de noviembre de 2021

Natalie Portman vuelve al UCM y a Thor. Thor: Love and Thunder (Thor: Amor y Trueno), es el título de la cuarta película del Dios del Trueno de Marvel, y, aparentemente, tendrá un planteamiento de Thor: Ragnarok. De entrada, reunirá a Taika Waitit, Thessa Thompson y a Chris Hemsworth. Esta película servirá como nuevo punto de arranque para Thor, tras haber dejado atrás sus días como aspirante al trono de Asgard.

Por lo que hemos podido dilucidar, ignorará a grandes rasgos los eventos de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Lo que sí sabemos es que Natalie Portman encarnará a una nueva Jane Foster, basada en la idea de la Thor Mujer de la etapa de los cómics de hace unos pocos años.

Y eso es todo, por ahora. ¿O no? Recordad que en un futuro, quizá a partir de 2022 tengamos el reboot de Blade con Mahersala Ali. Más aún, aunque no han entrado en la presentación, el CEO de Marvel Studios, Kevin Feige ha asegurado que ya se está trabajando en la producción de Black Panther 2, Guardianes de la Galaxia 3 y Capitana Marvel 2, las cuales (obviamente) llegarán después de esta avalancha de series y películas en poco menos de dos años.

Además, también se ha sabido por Feige que en Marvel Studios se está trabajando ya en los reboots X-Men y 4 Fantásticos. Aunque no han sido confirmados oficialmente, podemos dar por hecho que formarán parte de la próxima tanda de películas y series.